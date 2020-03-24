В ближайшее время его должны взять под стражу до окончания расследования уголовного дела

Сотрудники следственного комитета по Владимирской области задержали жителя Коврова, подозреваемого в убийстве таксиста вечером 22 марта. Расследование уголовного дела продолжается.По информации СледКома, вечером воскресенья 32-летний нетрезвый ковровчанин вызвал такси, чтобы доехать до приятеля, проживающего в посёлке Достижение. Добравшись до места назначения, мужчина отказался платить за поездку, из-за чего началась словесная перепалка. Во время конфликта с водителем такси, подозреваемый схватил нож, «пырнул» им водителя и скрылся с места преступления.Раненый водитель с трудом выбрался из машины, дошёл до дороги, где сел в «попутку», которая отвезла его в больницу, где он скончался.Днём позднее сотрудники ОМВД «Ковровский» задержали подозреваемого, которого в ближайшее время должны взять под стражу до окончания расследования уголовного дела.