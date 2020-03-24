Правительство РФ направило из Резервного фонда на защиту от коронавируса свыше 22 миллиардов руб. Деньги пойдут на закупку и производство средств защиты, оборудования, сообщается в распоряжениях кабмина.

Правительство РФ направило из резервного фонда на защиту от коронавируса свыше 22 миллиардов руб. Деньги пойдут на закупку и производство средств защиты, оборудования, сообщается в распоряжениях кабмина.Минпромторг получит свыше 22 миллиардов руб. Министерству дали 7,5 миллиарда руб. для покупки 5,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, а 5 миллиардов руб. — для покупки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.Министерству дали еще 10 миллиардов руб. для производства средств защиты, диагностики и обнаружения вирусных заболеваний, для покупки лекарств и медицинских изделий за рубежом.Еще 491,7 миллиона руб. предоставлены Федеральному медико-биологическому агентству для диагностики и лечения.