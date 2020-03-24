Президент США Дональд Трамп сообщил, что его супруга сдала анализы на коронавирус COVID-2019. Результаты первой леди страны оказались отрицательными, сообщает Сам глава государства сдал ..

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его супруга сдала анализы на коронавирус COVID-2019. Результаты первой леди страны оказались отрицательными, сообщаетСам глава государства сдал анализы еще 14 марта. На следующий день его лечащий врач Шон Конли объявил, что глава Белого дома здоров.По последним данным, коронавирусом заразились более 380 тысяч жителей Земли. Свыше 16 тысяч человек скончались.