Птенцы стерхов, которые находятся в Окском биосферном заповеднике, готовятся к перелету на Ямал. Эта территория является местом обитания редких видов журавлей. Всего к миграции готовятся семь птенцов.

Птенцы стерхов, которые находятся в Окском биосферном заповеднике, готовятся к перелету на Ямал. Эта территория является местом обитания редких видов журавлей. Всего к миграции готовятся семь птенцов.Сотрудники заповедника дали возможность окрепнуть птенцам, передает ГТРК "Ока". Тогда журавли смогут самостоятельно преодолеть длинный путь. Пока к ним не пускают ни журналистов, ни посетителей, чтобы не пугать и не создавать лишний стресс. В настоящий момент маленькие журавли практически готовы к миграции.Птенцам прикрепляют передатчики, таким образом можно будет отслеживать их путь. Однако не всегда, согласно передающим устройствам, журавли держат направление на Сибирь. Порой краснокнижные птицы разлетаются по разным частям света.Кирилл Постельных, заведующий питомником редких видов журавлей Окского природного биосферного заповедника рассказал: "Как-то видели наших птиц в Крыму. А другой раз в Казахстане, то есть эти птенцы разлетаются и часть из них, безусловно, остаются живы. Сейчас мы намерены на всех выпущенных стерхов надевать GPS-трансмиттеры".