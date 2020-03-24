Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.

Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.Глава государства подчеркнул, что у медперсонала, сотрудников МЧС, пограничной, таможенной и других служб должно быть "все необходимое для организации их работы", передает телеканал "Россия 24".Путин поручил регулярно докладывать ему по мере наращивания этих объемов производства.Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 марта в России коронавирусом заболели 438 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует людям старше 65 лет две недели соблюдать домашний режим.