Республиканцы призвали руководство соцсети Twitter заблокировать десятки китайских правительственных аккаунтов

Республиканцы призвали руководство соцсети Twitter заблокировать десятки китайских правительственных аккаунтов, которые якобы пытаются распространять пропаганду и фейковые доказательства того, что Китай смог нивелировать негативные последствия коронавируса.Сенатор Бен Сасс из Небраски и представитель штата Висконсин Майк Галлахер в письме к генеральному директору Twitter Джеку Дорси подчеркнули, что китайское правительство использует платформу для "распространения пропаганды" в условиях пандемии.Оба они указывают, что Компартия Китая распространяет ложные сведения об источнике коронавируса, утверждая, что армия США "привезла" вирус в их страну."Мы считаем, что такое поведение более чем оправдывает их удаление с платформы, — говорится в письме Сасса и Галлахера. — Кроме того, учитывая гуманитарную важность свободного и открытого доступа к интернету, мы считаем, что государственным чиновникам из стран, которые запрещают своему населению доступ к этому самому контенту, следует отказать в доступе к социальным медиаплатформам".Как и в других авторитарных странах, таких как Иран, Twitter официально заблокирован в Китае. В 2019 году соцсеть удалила почти 4800 аккаунтов, которые опубликовали более 2 миллионов твитов с темами, "выгодно поддерживающими дипломатические и геостратегические взгляды иранского государства".Несмотря на официальный запрет, многие медийные организации, как "Синьхуа", а также правительственные чиновники Китая имеют аккаунты в социальных сетях."Когда в США объявился нулевой пациент? Сколько человек заражено? Как называются больницы? Возможно, это армия США принесла эпидемию в Ухань, — заявил в "Твиттере" 12 марта пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь. — Будьте прозрачны! Опубликуйте свои данные! США должны объясниться".Широко распространено мнение, что новый коронавирус передался от диких животных, и ранние случаи в декабре указывают на то, что он мог распространиться с рынка в Ухане."В то время как пандемия коронавируса поражает семьи, правительства и рынки по всему миру, Коммунистическая партия Китая проводит массированную пропагандистскую кампанию, чтобы переписать историю COVID-19 и скрыть ложь партии перед китайским народом и миром", — говорят республиканцы.Некоторые республиканские законодатели также верят в теорию заговора, предполагая, что это китайское правительство могло создать вирус. Так, сторонники конспирологических теорий указывают на близость уханьских рынков к китайской "суперлаборатории", где, как они считают, якобы мог развиться новый коронавирус.Китайских чиновников обвиняют в занижении числа случаев заражения и искажении информации в декабре, до того как правительство официально признало распространение вируса. Отсутствие прозрачности и действий было тщательно изучено в США, где законодатели утверждают, что информация, возможно, позволила стране лучше подготовиться к пандемии.Подобные настроения по отношению к Компартии Китая проявляются, по мере того как Белый дом продвигает тезисы, в которых Пекин обвиняется в "сокрытии", говорится в сообщении Госдепартамента США и двух официальных лиц, цитируемых в докладе Daily Beast."Компартия Китая проводит пропагандистскую кампанию, для того чтобы попытаться переложить ответственность за глобальную пандемию на Соединенные Штаты. Эти усилия бесполезны, — сообщает источник издания The Daily Beast. — Благодаря... сокрытию китайские и международные эксперты упустили то критическое окно, необходимое для сдерживания вспышки внутри Китая и пресечения ее глобального распространения. Спасти жизни сейчас важнее, чем сохранить лицо".