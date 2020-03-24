Знаменитый российский врач Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса COVID-2019 является репетицией биологической войны. Доктор отметил, что с помощью инфекции мировая медицина проходит ..

Знаменитый российский врач Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса COVID-2019 является репетицией биологической войны. Доктор отметил, что с помощью инфекции мировая медицина проходит проверку на прочность, сообщает ".Рошаль обратил внимание, что распространение вируса уже выявило недостаток медицинского персонала и количества мест в больницах. Врач указал на важность развития медицины в регионах, поскольку в случае неблагоприятной ситуации в Москве пациенты зачастую остаются без квалифицированной помощи, которую сейчас можно получить лишь в столице, передает18 Мар 2020 в 5:16 PDT