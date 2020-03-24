Председатель президиума Офицеров России, генерал-майор Сергей Липовой допустил, что российских призывников могут отправить на карантин. По его словам, в армии для этого есть все ..

Председатель президиума "Офицеров России", генерал-майор Сергей Липовой допустил, что российских призывников могут отправить на карантин. По его словам, в армии для этого есть все необходимые условия, сообщает .Липовой отметил, что карантин для военнослужащих продлится от одной до двух недель. Он затронет лиц, заступивших на службу в весенний призыв, который начнется 1 апреля и продлится до 15 апреля, пишетРанее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в стране не будут переносить из-за коронавируса.18 Мар 2020 в 5:16 PDT