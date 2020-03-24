В России появится система, которая позволит в режиме онлайн отслеживать все контакты людей, зараженных коронавирусом. Она будет создана на основе мобильных сетей. А запустить ее планируют уже в пятницу, 27 марта. Как это будет работать? И – главное – поможет ли остановить распространение болезни?

В России появится система, которая позволит в режиме онлайн отслеживать все контакты людей, зараженных коронавирусом. Она будет создана на основе мобильных сетей. А запустить ее планируют уже в пятницу, 27 марта. Как это будет работать? И – главное – поможет ли остановить распространение болезни?Эта технология, на самом деле, уже давно функционирует. С ее помощью, например, владельцев мобильных устройств предупреждают о плохой погоде. Сейчас ее просто перестраивают под новую задачу – остановить коронавирус.Итак, "вы общались с зараженным, как можно скорее отправляйтесь на карантин". Сообщения примерно такого содержания с пятницы начнут получать россияне. Рассылка коснется всех, кто оказывался в опасной близости от человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кто, где и когда с кем встречался, будут отслеживать через мобильные устройства, которые сейчас есть у всех. Чтобы такое реализовать, на самом деле даже изобретать ничего не нужно."Каждый телефон выходит на связь через определенную базовую станцию в городе, деревне. Поэтому оператор имеет возможность с точностью буквально до метров определить, где находился тот или иной абонент, с кем он мог иметь связь, и, возможно, произошел процесс заражения", – пояснил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Однако вокруг технологии уже начались пересуды. Например, звучат мнения, что она, мол, не будет эффективной, так как многие пользователи отключают функцию геолокации, а некоторые телефоны вообще ее не поддерживают. Но специалисты объясняют: опасения напрасны. Местоположение будет определяться по сим-карте. А отыскать таким способом можно и дорогой смартфон, и, скажем, простенький "бабушкофон". Такими зачастую пользуются пожилые люди, входящие в группу риска по коронавирусу.Задача системы – даже не столько предупреждать людей о контактах с больными, а, в первую очередь, дать медикам бесценную информацию о распространении болезни. Отслеживание контактов зараженных – это одна из важнейших задач по борьбе с любой инфекцией, и обычно она ложится на плечи врачей. Им приходится заниматься буквально детективной работой: опрашивать самого больного, его друзей и знакомых, уточнять, не проявлялись ли симптомы у его коллег или посетителей заведений, где он бывал.Эта работа должна быть тем более масштабной, чем более заразна та или иная инфекция. Например, степень заразности нынешнего коронавируса, то есть число R-ноль, составляет 2-2.5. Это значит, что в среднем один больной человек может заразить двоих. Специалисты подсчитали: в такой ситуации чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, нужно отслеживать от 70 до 90 процентов всех контактов зараженного. Сейчас, к счастью, помочь в этом могут современные технические средства.В середине минувшего века в Москве едва не случилась эпидемия черной оспы. Известный художник Алексей Кокорекин привез болезнь из Индии, началась вспышка. Тогда чтобы отследить все его контакты даже пришлось привлекать правоохранительные органы.Как рассказал руководитель отдела медицинской микробиологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, доктор медицинских наук, непосредственный участник тех событий Виктор Зуев, именно это в итоге и помогло спасти столицу от катастрофы."Сразу начали отлов контактировавших и контактировавших с контактировавшими. Сразу попали в карантин члены его семьи, дети, а у детей до этого дома была вечеринка, –рассказал Зуев. – Людей снимали с самолетов, людей возвращали из-за границы. Там несколько тысяч человек были на карантине".Россия – не единственная страна, которая в условиях развивающейся пандемии решила отслеживать больных через мобильные сети. Аналогичную меру уже ввели в Израиле и Южной Корее, а в ближайшее время такую же систему планируют запустить в Германии.