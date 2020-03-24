Сегмент кроссоверов и внедорожников развивается весьма активно не только по всему миру, но и в России: в нашей стране доля рынка, которую они занимают, превышает 44%. И сейчас стало понятно, почему – причем результаты исследования отнюдь не удивляют.

Сегмент кроссоверов и внедорожников развивается весьма активно не только по всему миру, но и в России: в нашей стране доля рынка, которую они занимают, превышает 44%. И сейчас стало понятно, почему - причем результаты исследования отнюдь не удивляют.Само исследование носило форму онлайн-опроса и было проведено агентством "Автостат" вместе с издательством "За рулем". Участие в опросе приняли более 1 500 респондентов, которым для начала предлагался только один вопрос - стали бы они владельцами кроссовера или внедорожника. Утвердительный ответ на него дали почти 65% опрошенных.Из предлагаемого списка обоснований такого выбора более половины - то есть 52,2% - предпочли вариант, связывающий необходимость покупки кроссовера с качеством российских дорог. Куда меньше опрошенных - чуть более 7% - заявили, что "это просто красиво", а еще 5,4% на первое место среди причин, влияющих на выбор, поставили габариты таких автомобилей.Те же, кто отказался от выбора кроссовера в пользу другого типа кузова, по мнению авторов исследования, "не следят за модой".Как заявили эксперты "Автостата", итоги опроса в полной мере отражают ситуацию на рынке. В абсолютном выражении в 2019 году россияне купили около 727 тысяч кроссоверов и внедорожников, причем 44% из них оказались среднеразмерными. Среди самых популярных представителей сегмента в разных классах аналитики назвали Hyundai Creta, VW Tiguan, Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser.