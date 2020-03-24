Отсутствие справки об успешном прохождении теста на наличие COVID-19 стало причиной снятия с рейса двух россиян, следовавших из Индонезии в Таиланд. Пара отдохнула на Бали, но обратно в страну, где они временно проживают и работают, их уже не пустили.

Короткий отдых на Бали обернулся проблемами для пары из Красноярска – мужчина и женщина, временно живущие и работающие в Таиланде, застряли в аэропорту Джакарты.Как сообщает телеканал "ТВК", жители Красноярска возвращались на Пхукет, но были остановлены сотрудником воздушной гавани при пересадке в столице Индонезии, куда они прилетели с Бали.От россиян потребовали показать страховку с суммой покрытия в 100 тысяч долларов США и справку о том, что они не больны коронавирусом.Представленные медицинские документы, сделанные в клинике на Бали, не удовлетворили работника аэропорта, так как там не было отметки о проведении теста на COVID-19, который, по словам туристки, делается только при наличии соответствующих симптомов.В итоге путешественников сняли с рейса, не предложив никакой альтернативы. Россиянка логично связывает эти события с новым постановлением властей Таиланда, введенным в действие 22 марта. Согласно принятому решению, все въезжающие в страну должны иметь при себе страховку и тот самый документ об отсутствии коронавируса.Как рассказала женщина, они – не единственные, кто столкнулся с такой проблемой. Она наблюдала, как люди, не сумевшие попасть на свои рейсы, вынуждены ночевать в аэропортах Джакарты и Бали.