Экспорт нефти из России сократился в январе на 7,4% в годовом выражении и на 6,2% к показателю в декабре 2019 года до 19,8 миллиона тонн, сообщает Росстат. Между тем добыча нефти в России уменьшилась в январе на 0,4% до 47,7 миллиона тонн.

Экспорт нефти из России сократился в январе на 7,4% в годовом выражении и на 6,2% к показателю в декабре 2019 года до 19,8 миллиона тонн, сообщает Росстат. Между тем добыча нефти в России уменьшилась в январе на 0,4% до 47,7 миллиона тонн.Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила в январе 30,2%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 46,4% (в январе 2019 года — 27,7% и 40,4% соответственно).Средняя экспортная цена российской нефти составила в январе $455,6 за 1 тонну (100,0% к декабрю 2019 г.). При этом средняя цена нефти Urals снизилась до $450,2 за 1 тонну (95,7% к декабрю 2019 года).В январе в России добывали в среднем 11 миллиона 234 тысячи баррелей нефти в сутки, в декабре 2019 года — 11 миллионов 243 тысячи баррелей, в ноябре — 11 миллионов 231 тысячу баррелей в сутки.В странах ОПЕК в январе в среднем добывали 28 миллионов 859 тысяч баррелей, в декабре 2019 года — 29 миллионов 368 тысяч баррелей, в ноябре — 29 миллионов 595 тысяч баррелей нефти в сутки.