Рубль, не замечая продажи валюты российским Центробанком, дешевел на утренних и дневных торгах, но неожиданно начал укрепляться: за доллар к 16:00 мск давали менее 80 руб. Это временное укрепление, экономисты не ждут крепкого рубля при низкой цене нефти.

Рубль, не замечая продажи валюты российским Центробанком, дешевел на утренних и дневных торгах, но неожиданно начал укрепляться: за доллар к 16:00 мск давали менее 80 руб. согласно данным торгов. Это временное укрепление, экономисты не ждут крепкого рубля при низкой цене нефти.Курс доллара на торгах Московской биржи к 16:00 мск снизился до 79,4 руб., что на 2 руб. меньше, чем часом ранее.Но к 16:30 мск доллар уже отыгрывал часть потерянного и стоил 80,1 руб., что на 16 коп. больше, чем по итогам предыдущего торгового дня.Через 20 минут доллар ускорил укрепление и стоил уже 80,24 руб.Курс евро продолжал расти с утра и к 16:30 мск за европейскую валюту давали 86,13 руб. — на 80 коп. больше, чем на предыдущей торговой сессии.К 17:00 мск доллар вновь снизился до 79,71 руб., евро – до 86,1 руб.Доллар потерял больше евро по одной простой причине — регулятор США решил увеличить денежные вливания в экономику.В итоге доллар США начал дешеветь на международном валютном рынке, что и привело к кратковременному укреплению рубля.ЦБ РФ продолжает увеличивать продажу валюты для укрепления рубля: регулятор начинал с продажи валюту на 3,5 миллиарда руб. в день, затем увеличил продажу до 7 миллиардов, а в последние дни — до 13,7 миллиарда руб.Рубль продолжит дешеветь из-за низкой цены нефти и потери 3 триллионов руб. доходов после обвала цены на рынке нефти."Текущая тактика ЦБ — это постепенное увеличение объема продаж валюты при каждой новой ступени девальвации рубля. В условиях обвала внешних рынков и цен на нефть это, безусловно, не спасет рубль от новых минимумов, тем не менее сгладит волатильность валютного рынка и ограничит резкое снижение рубля", — заявил для "33Live.RuRu" Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"."Меры поддержки ФРС и других регуляторов направлены на стабилизацию ситуации на финансовых рынках, однако пока что это не оказывает должного влияния, и волатильность находится на высоких уровнях, — отметил в комментарии для "33Live.RuRu" Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП Банка". - В связи с распространением коронавируса экономическая активность существенно снижается, и именно этот фактор сейчас играет определяющую роль. Пока ситуация не изменится, рынки по-прежнему будут подвержены существенной волатильности и могут еще снизиться. Рисковые активы, в том числе российский рубль, будут находиться под существенным давлением. Новые меры, принятые Федрезервом США, едва ли в ближайшее время смогут изменить общий тренд. Для укрепления рубля в текущих условиях необходима стабилизация цены на нефть и ее рост выше $30-33 за баррель марки Brent. А для стабилизации сырьевых цен необходимо в первую очередь восстановление экономической активности и, как следствие, спроса на энергоносители".Федеральная резервная система США сегодня объявила, что она будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок на фоне пандемии коронавируса.Одновременно Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о решении покупать казначейские ценные бумаги на $75 миллиардов и ипотечные ценные бумаги примерно на $50 миллиардов каждый рабочий день на этой неделе "при условии разумных цен".В понедельник ФРС также объявила о нескольких новых программах кредитования на сумму $300 миллиардов.Федрезерв намерен поддерживать "поток кредитов для работодателей, потребителей и предприятий путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до $300 миллиардов нового финансирования".