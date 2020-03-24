Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами на борту прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавируса в стране, рассказал военкор телеканала Звезда Константин Худолеев. Прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.

Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами на борту прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" рассказал военкор телеканала "Звезда" Константин Худолеев.По его словам, "итальянцы удивлены и обескуражены оперативностью и профессионализмом наших военных. Всего сутки прошли с момента, как Владимир Путин поговорил с премьером Италии Джузеппе Конте о помощи, и мы уже здесь".Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.Российские военные транспортники доставили в Италию мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, медицинское оборудование и 100 российских военных специалистов: "Это лучшие вирусологи, которые окажут Италии помощь в борьбе с коронавирусом".Авиационная группировка из девяти Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ была создана в соответствии с указанием министра обороны Сергея Шойгу для помощи Италии в борьбе с коронавирусом. 23 марта самолеты вылетели с аэродрома "Чкаловский" и прилетели на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.