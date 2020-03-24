Валерия Кожемяко из Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России как самая маленькая мама: ее рост составляет 109 сантиметров. Молодая мама рассказала, что знала про Книгу рекордов России давно и решилась написать в нее сама. Рост мерили дистанционно, а рекорд фиксировали по скайпу.

Валерия Кожемяко из Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России как самая маленькая мама: ее рост составляет 109 сантиметров.Региональному изданию E1.Ru молодая мама рассказала, что знала про Книгу рекордов России давно и решилась написать в нее сама.Рекорд фиксировали по видеосвязи: Валерия у себя дома измеряла рост лазерным дальномером, а по скайпу это фиксировал представитель Книги рекордов.Причем, по ее словам, в течение сеанса измерения роста, который длился около 20 минут, сначала у нее намерили 107, потом 109, а при третьей попытке 108 сантиметров.В результате для Книги рекордов взяли самый большой результат, но и с ним Валерия признана самой маленькой мамой России.