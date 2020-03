Стриминговый сервис GeForce Now, позволяющий запускать популярные и требовательные к железу игры на слабых компьютерах, временно стал бесплатным в России

Стриминговый сервис GeForce Now, позволяющий запускать популярные и требовательные к "железу" игры на слабых компьютерах, временно стал бесплатным в России. Таким способом разработчики хотели поддержать геймеров, которые вынуждены находиться в режиме самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции.Бесплатно поиграть через GeForce Now можно один месяц. Как говорится в пресс-релизе, акция проводится "без каких-либо условий и скрытых подписок", ввод данных банковской карты также не требуется. Чтобы принять в ней участие, достаточно пройти регистрацию на сайте компании-партнера GFN.RU."Мы привыкли жить в бешеном ритме, ежедневно выполнять рутинные задачи и не только. Изменение этого ритма означает стресс для большинства людей, они не привыкли проводить так много времени в ограниченном пространстве, но сегодня это оправданная мера безопасности как для вас, так и ваших близких, - сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий. - Компьютерные игры позволяют нам отвлечься от тревожащих мыслей, провести время с друзьями, поэтому мы решили дать всем любителям ПК-игр возможность переключиться и получить заряд позитивных эмоций".GeForce Now позволяет играть в высококлассные игры на слабых устройствах, таких как устаревшие ПК, Android-смартфоны, телеприставки и макбуки. По словам Троицкого, сервис "поддерживает самые требовательные игры, в том числе с RTX-эффектами, которые только-только начали появляться на массовом рынке и доступны исключительно владельцам дорогих ПК".Каталог GeForce Now насчитывает около сотни проектов: The Witcher 3: Wild Hunt ("Ведьмак 3: Дикая Охота"), Fortnite, Wolfenstein: Youngblood, Metro 2033 ("Метро 2033") и др. Главное требование - наличие высокоскоростного интернет-соединения (не менее 15 Мбит/с). 6-часовая игровая сессия и поддержка RTX включены в премиум-тариф стоимостью 999 рублей/месяц.