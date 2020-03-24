Российский офис Skoda объявил старт приема заказов на долгожданную бюджетную новинку, которая оказалась еще более бюджетной, чем рассчитывалось. Помимо ранее не анонсированного пакета стильных опций Рапид обзавелся еще и новой базовой комплектацией.

Российский офис Skoda объявил старт приема заказов на долгожданную бюджетную новинку, которая оказалась еще более бюджетной, чем рассчитывалось. Помимо ранее не анонсированного пакета стильных опций "Рапид" обзавелся еще и новой базовой комплектацией.Теперь стоимость российского "Рапида" начинается с отметки в 792 000 рублей - это цена лифтбека с уже заявленным базовым 90-сильным атмосферником и пятиступенчатой механикой в исполнении Entry. Новая комплектация оказалась дешевле уже объявленной версии Active на 37 тысяч рублей: в такую сумму оценен "Шкодой" кондиционер, которого самый доступный Rapid оказался лишен.Зато в базовую комплектацию вошли светодиодные ходовые огни, система стабилизации, две подушки безопасности, датчики давления в шинах и полноразмерная запаска. За комфорт в салоне будут отвечать аудиосистема с 4 динамиками и 6,5-дюймовым монитором, два разъема USB и 12-вольтовая розетка в багажнике. Кроме того, достались такому "Рапиду" и уже традиционные для Skoda скребок для льда в крышке лючка топливного бака и крючки для сумок в грузовом отделении.Цена лифтбека в исполнении Active осталась неизменной - 829 000 рублей. За более мощный 110-сильный мотор придется заплатить 883 000 рублей, за лифтбек с 6-диапазонным автоматом вместо ручной коробки дилеры попросят минимум 933 000 рублей, а самый мощный 125-сильный мотор в паре с 7-ступенчатой DSG поставят на лифтбек только начиная с более дорогой комплектации Ambition по цене от 1 049 000 рублей. Но и это еще не самая высокая цена.На уровне исполнения Ambition новинка получит, к примеру, боковые подушки, круиз-контроль и подогрев передних кресел, зеркал и форсунок омывателя, бортовая мультимедийка научится общаться со смартфонами и обзаведется протоколом Bluetooth, у задних пассажиров появятся USB-порты, а на кузове - противотуманные фары. Самое же дорогое исполнение Style (от 1 021 000 до 1 171 000 рублей) будет отличаться полностью светодиодными фарами, датчиками парковки, дождя и света, двухспицевым кожаным мультирулем, климат-контролем и мультифункциональным дисплеем, системой бесключевого доступа и более богатой отделкой интерьера.На старте продаж для Skoda Rapid предложат и пакет опций Black Edition, который подразумевает иные решения для оформления кузова и интерьера - например, черные крышу и корпуса боковых зеркал, черные колесные диски (на 15 или 16 дюймов), черный же спойлер на крышке багажника и спортивные кресла в салоне. А в списке оборудования, которое можно установить за доплату, названы камера заднего вида, спортивный 3-спицевый руль, спортивные же кресла, 8-дюймовый монитор, подогрев задних сидений, "умный" дальний свет и так далее.Дилеры Skoda уже начали принимать заказы на новинку, но дата появления "живых" машин в шоу-румах пока не названа.