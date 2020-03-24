Распространителей фейковых новостей о распространении коронавируса COVID-19, которые хотят посеять панику, будут выявлять сотрудники Следственного комитета России. С таким предупреждением выступила пресс-служба российского следственного ведомства.

Распространителей фейковых новостей о распространении коронавируса COVID-19, которые хотят посеять панику, будут выявлять сотрудники Следственного комитета России. С таким предупреждением выступила пресс-служба российского следственного ведомства.Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом. Проверки проходят по части 1 статьи 237 ("Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и части 4 статьи 128.1 Уголовного кодекса России ("Клевета").Распространителям недостоверных слухов могут грозить принудительные работы, штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Наказание по статье за клевету жестче. Это штраф до 3 миллионов рублей или штраф в размере дохода за три года. Также виновный может быть приговорен к 400 часам обязательных работ.На 23 марта в России зафиксировано 438 заболевших коронавирусной инфекцией, 17 человек выздоровели. Эти данные с официального сайта стопкоронавирус.ру. Информация о смерти одного человека от коронавируса признана недостоверной. Минздрав России пояснил, что 79-летняя преподаватель вуза из Москвы, у которой была выявлен коронавирус, скончалась от сопутствующих заболеваний, а не от пневмонии и ее осложнений.Главный санитарный врач России Анна Попова предложила ужесточить наказание для тех, кто нарушает условия карантина. Сейчас за это полагается штраф в 500 рублей. Глава правительства Михаил Мишустин согласился, что наказание для нарушителей должно быть строже.А на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням ставропольского Минздрава Ирину Санникову возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". Профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета больной вернулась из Испании. Она не стала уходить на добровольную двухнедельную самоизоляцию, проводила прием пациентов и рабочие совещания, читала лекции в вузе. 17 марта она была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия. Она стала нулевым пациентом на Ставрополье: после возвращения из Мадрида и до госпитализации врач могла распространять коронавирус среди тех, с кем она контактировала.