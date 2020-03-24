Японский технологический гигант SoftBank Group Corp планирует продать активы на сумму до 4,5 триллиона иен ($41 миллиард), чтобы выкупить свои акции на 2 триллиона иен и сократить долг, пишет Reuters.

Японский технологический гигант SoftBank Group Corp планирует продать активы на сумму до 4,5 триллиона иен ($41 миллиард), чтобы выкупить свои акции на 2 триллиона иен и сократить долг, пишет Reuters.Акции компании оказались под давлением на фоне скептицизма инвесторов в отношении перспектив вложений в такие стартапы, как WeWork и Uber.SoftBank выкупит до 45% своих акций в дополнение к объявленному ранее в этом месяце обратному выкупу акций на сумму до 500 миллиардов иен.Продажа активов будет осуществляться в течение следующих четырех кварталов. SoftBank не уточняет, что именно будет продано.Помимо выкупа акций, вырученные средства будут использованы для погашения долга, выкупа облигаций и увеличения денежных резервов, что отражает "твердую и непоколебимую уверенность" основателя и главы SoftBank Масаёси Сона в бизнесе, говорится в заявлении компании.