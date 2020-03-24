Установлено, что злоумышленник спускался с помощью противопожарного люка на балкон этажом ниже и прятался там...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске 4 года по подозрению в хранении наркотиков.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире на Белореченской улице задержали 38-летнего жителя столицы, находившегося в федеральном розыске. Ранее мужчина был задержан по подозрению в хранении наркотического средства – героина.Следствием ОМВД России по району Марьино было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В дальнейшем мужчина скрылся от органов ФСИН, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.Установлено, что задержанный скрывался в квартире родственников. На балконе в полу полицейские обнаружили противопожарный люк, с помощью которого мужчина спускался на балкон этажом ниже и прятался.В настоящее время задержанный гражданин передан инициатору розыска. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18