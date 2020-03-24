Резкий рост курса основных валют к рублю, как оказалось, имеет непосредственное влияние и на сферу автомобильного страхования. Во всяком случае, так рассудили во Всероссийском союзе страховщиков, который обратился с воззванием к Центробанку.

Резкий рост курса основных валют к рублю, как оказалось, имеет непосредственное влияние и на сферу автомобильного страхования. Во всяком случае, так рассудили во Всероссийском союзе страховщиков, который обратился с воззванием к Центробанку.Организация просит регулятора разрешить расширить тарифный коридор ОСАГО как минимум на 10% в обе стороны - об этом сообщает "РИА Новости". В письме, отправленном союзом на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, утверждается, что эта мера позволит компенсировать затраты на ремонт автомобилей - они якобы резко выросли вслед за курсом доллара и евро."С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен", - цитирует агентство.В ВСС посчитали, что вслед за подорожанием валют поднимутся цены в рублевом эквиваленте и на подавляющее большинство запчастей. Следовательно, увеличатся расходы страховых компаний - именно об их компенсации и идет речь.Если предложение союза будет принято и реализовано, это неизбежно повлечет за собой пересмотр стоимости договоров ОСАГО, которые автомобилистам предстоит заключать в ближайшем будущем. По подсчетам РИА, минимальная граница стоимости страховки для легковых авто физлиц опустится до 2471 рубля (сейчас 2746 рублей), а максимальная поднимется до 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).