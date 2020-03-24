Свыше десяти тысяч человек брошено на строительство инфекционной больницы в Новой Москве, заявил заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы Карен Оганесян. По его словам, Он отметил, что это будет полноценная инфекционная больница, которая ничем не уступает лучшим действующим больницам страны.

Свыше десяти тысяч человек брошено на строительство инфекционной больницы в Новой Москве, возведение которой – часть плана по профилактике распространения коронавируса. Работы ведутся в круглосуточном режиме и будут завершены в сроки, обещанные мэром столицы. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы Карен Оганесян."Произведена полная мобилизация всех сил. Только на строительной площадке работает более 4,5 тысячи человек, не считая поставщиков и производителей. Больше 400 проектировщиков также трудятся над проектом в круглосуточном режиме. Суммарно – больше 10 тысяч человек", — уточнил Оганесян.Он отметил, что это будет полноценная инфекционная больница, которая ничем не уступает лучшим действующим больницам страны. Она будет иметь отдельные блоки для инфицированных и, соответственно, отдельные входы с улицы, которые будут разделять потоки пациентов и врачей. Все это поможет избежать заражения.В Новой Москве в ускоренных темпах возводится новый мобильный госпиталь. Его общая площадь составит 70 тысяч квадратных метров. Больница рассчитана на 500 мест, 250 из которых придется на отделение реанимации. На строительство комплекса отводится месяц.