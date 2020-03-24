24.03.2020

2020-03-24 17:55:05

Суздалец хранил экстремистское видео на своей странице Вконтакте

В ходе мониторинга социальной сети «Вконтакте» Суздальской межрайонной прокуратурой совместно с УФСБ России по Владимирской области был выявлен гражданин, которой на своей пользовательской странице опубликовал и хранил видеозапись, признанную экстремистским материалом. Видео содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по партийной принадлежности, а также высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям против них, сообщает областная прокуратура.

В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном нарушении и вынесено наказание в виде штрафа.