Идет концерт рок группы.......Песня.Спели уже 1-й куплет ,припев....идет
проигрыш.Солист подбегает к басгитаристу и говорит:
-Как второй куплет начинается??
-Да отстань, не видишь итак еле играю свою партию.
Подбегает к сологитаристу, тот весь в поту.
-Как второй куплет начинается??
-Слушай, сам еле справляюсь......
Подбегает к клавишнику, тот шпарит по клавишам.
-Как второй куплет начинается??
-Блин, отвали, у меня своя партия, некогда над словами задумываться.
Подбегает к барабанщику.Тот наяривает по барабанам со всеё дури.
-Как второй куплет начинается??
-В КАКОЙ ПЕСНЕ????????
еще анекдот!