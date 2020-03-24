24.03.2020

2020-03-24 14:30:05

Суздальские садоводы уже несколько лет требуют отремонтировать дорогу

В Суздальском районе члены нескольких садовых товариществ, расположенных близ села Кидекша, требуют у районных властей отремонтировать дорогу, ведущую к их участкам. Почему за несколько лет чиновники так и не озаботились ремонтом?

Начало дачного сезона члены местных садовых товариществ встречают традиционным ударом по бездорожью. Правда сколько бы таких автопробегов они не проводили, лучше дорога не становится. Четыре года назад эти два километра сплошных выбоин были переданы из собственности областной администрации в район, но это тоже ни к чему не привело - лишь к изменению адресата жалоб садоводов.

Валерий Лапшин, член СНТ: «От нашей администрации сельской у нас единственное требование - чтобы сделали дорогу, привели ее в первоначальный вид, какой она была ранее. И все».

По словам дачников, летом население двух местных СНТ, они называются "Строитель" и "Мелиоратор" достигает трех тысяч человек. На подъезде к садам люди, наняв грейдер, сами проложили себе путь, а вот с муниципальной дорогой сделать ничего не получается. Обращались и местным и к областным властям, прокуратура выписала предписание чиновникам - отремонтировать дорогу. Но каждый год они обещают сделать это в году следующем.

Галина Лапшина, председатель СНТ «Строитель»: «Вот у нас целая огромная папка переписки и каждый год, в каждом документе нам пишут - запланируем на 2015 год, 16-ый, 17-ый, 18-ый, 19-ый, 20-ый. Каждый год письма пишутся под копировку».

На карте, в администрации района дорога к садам даже не значится. Замглавы Александр Авсеёнок заявляет, что ремонт такого объекта, в любом случае, не в приоритете.

Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района: «Передали, ну просто навязав нам ее. Она была на балансе в собственности областной администрации, на балансе Владупрдора ГБУ и обслуживалась, ну как обслуживалась, не знаю, скорее всего, не обслуживалась. ДСУ 3 - нормальные люди, перед тем как передают, приводят в порядок. Её в порядок не привели, она там, как после бомбёжки эта дорога».

Стоимость замены асфальтового покрытия на двух километрах ориентировочно 12 миллионов рублей. При этом всего этим летом на ремонт дорог в Суздальском районе из местного дорожного фонда будет выделено 17 миллионов. То есть решить вопрос можно будет только на условиях софинансирования из областного бюджета и при соотношении примерно 95 к 5.

- Вопрос, как оставался, так и остается. Будет выделена субсидия областная на ремонт этой дороги, мы каким-то образом поучаствуем в софинансировании и ее сделаем.

Пока же софинансировать нечего... И к слову, дорога, ведущая к самому зданию районной администрации, выглядит не намного лучше.

Никита Тарбеев, Александр Голубев

«Вести-Владимир»