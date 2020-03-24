Закупились гречкой, чтобы пережить изоляцию и теперь не знаете что делать с запасами? Три известных шеф-повара поделились рецептами блюд с любимой крупой, чтобы мы могли разнообразить рацион во время всеобщего карантина.
Закупились гречкой, чтобы пережить изоляцию и теперь не знаете что делать с запасами? Три известных шеф-повара поделились рецептами блюд с любимой крупой, чтобы мы могли разнообразить рацион во время всеобщего карантина.
Гречотто с белыми
грибами (ресторан LESNOY)
от бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Сергея Батукова
Ингредиенты (на одну
порцию):
Гречка – 150 граммов
Белые грибы – 100 гр.
Масло растительное – 85 граммов
Лук репчатый – 30 граммов
Чеснок – 3 грамма
Кинза – 10 граммов
Лук сибулет – 5 граммов
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Шаг 1
Гречку отвариваем до готовности в
подсоленной воде.
Шаг 2
Отдельно обжариваем на растительном
масле до полуготовности белые грибы с репчатым луком и чесноком. Белые грибы
можно заменить шампиньонами.
Шаг 3
За пять минут до готовности, добавляем
к грибам гречку, соль, перец и рубленные листья кинзы.
Шаг 4
2-3 грибочка можно обжарить отдельно,
разрезанными пополам или крупными кусочками для украшения готового блюда.
Шаг 5
При подаче гречку с грибами выкладываем
на тарелку, добавляем рубленный лук сибулет и листья кинзы.
Карельские калитки
от шеф-повара ресторана Ruski Александра Волкова-Медведева
Ингредиенты:
Тесто:
Ржаная
мука – 300 граммов
Пшеничная
мука – 100 граммов
Вода
– 100 граммов
Соль
– 5 граммов
Сахар
– 5 граммов
Дрожжи
живые – 5 граммов
Начинка
гречневая:
Гречка
вареная – 300 граммов
Яйцо
сырое – 5 штук
Соль
– 4 граммов
Зеленый
лук – 30 граммов
Способ приготовления
Шаг
1
Тесто
замешиваем, убираем на пол часа под пленку.
Шаг
2
Берем
тесто и раскатываем лепешку кругом, по центру помещаем начинку. Делаем форму
лодочки, заканчиваем углы щипковыми движениями. На одну калитку идет 50 граммов теста
и 70 граммов начинки.
Шаг
3
Выкладываем
на противень. Запекаем калитки в духовке при высокой температуре 250 градусов 10
минут.
Грибной суп с гречкой
от шеф-повара ресторанов
"Джонджоли" Русико Шаматава
Ингредиенты:
Грибы белые – 200 граммов
Лук репчатый – 1 штука
Морковь – 1 штука
Картофель – 2 штуки
Овощной бульон – 1 литр
Растительное масло – 2 ст.ложки
Перец – щепотка
Соль – щепотка
Гречка – 50 граммов
Укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
Шаг 1
Нашинковать лук, порезать
морковь и картофель на мелкие кубики.
Шаг 2
Разогреть на сковороде
растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить
морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.
Шаг 3
Налить в кастрюлю овощной
бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно
снимая пенку. Посолить и поперчить.
Шаг 4
Добавить порезанные кубиком
белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.
Шаг 5
Отварить гречку. Укроп мелко
порезать.
Шаг 6
Вылить суп в тарелку, добавить
гречку, а сверху посыпать укропом.