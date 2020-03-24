Закупились гречкой, чтобы пережить изоляцию и теперь не знаете что делать с запасами? Три известных шеф-повара поделились рецептами блюд с любимой крупой, чтобы мы могли разнообразить рацион во время всеобщего карантина.

Закупились гречкой, чтобы пережить изоляцию и теперь не знаете что делать с запасами? Три известных шеф-повара поделились рецептами блюд с любимой крупой, чтобы мы могли разнообразить рацион во время всеобщего карантина.Гречотто с белымигрибами (ресторан LESNOY)от бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Сергея БатуковаИнгредиенты (на однупорцию):Гречка – 150 граммовБелые грибы – 100 гр.Масло растительное – 85 граммовЛук репчатый – 30 граммовЧеснок – 3 граммаКинза – 10 граммовЛук сибулет – 5 граммовСоль, перец – по вкусуСпособ приготовления:Шаг 1Гречку отвариваем до готовности вподсоленной воде.Шаг 2Отдельно обжариваем на растительноммасле до полуготовности белые грибы с репчатым луком и чесноком. Белые грибыможно заменить шампиньонами.Шаг 3За пять минут до готовности, добавляемк грибам гречку, соль, перец и рубленные листья кинзы.Шаг 42-3 грибочка можно обжарить отдельно,разрезанными пополам или крупными кусочками для украшения готового блюда.Шаг 5При подаче гречку с грибами выкладываемна тарелку, добавляем рубленный лук сибулет и листья кинзы.Карельские калиткиот шеф-повара ресторана Ruski Александра Волкова-МедведеваИнгредиенты:Тесто:Ржанаямука – 300 граммовПшеничнаямука – 100 граммовВода– 100 граммовСоль– 5 граммовСахар– 5 граммовДрожжиживые – 5 граммовНачинкагречневая:Гречкавареная – 300 граммовЯйцосырое – 5 штукСоль– 4 граммовЗеленыйлук – 30 граммовСпособ приготовленияШагТестозамешиваем, убираем на пол часа под пленку.ШагБеремтесто и раскатываем лепешку кругом, по центру помещаем начинку. Делаем формулодочки, заканчиваем углы щипковыми движениями. На одну калитку идет 50 граммов тестаи 70 граммов начинки.ШагВыкладываемна противень. Запекаем калитки в духовке при высокой температуре 250 градусов 10минут.Грибной суп с гречкойот шеф-повара ресторанов"Джонджоли" Русико ШаматаваИнгредиенты:Грибы белые – 200 граммовЛук репчатый – 1 штукаМорковь – 1 штукаКартофель – 2 штукиОвощной бульон – 1 литрРастительное масло – 2 ст.ложкиПерец – щепоткаСоль – щепоткаГречка – 50 граммовУкроп – 1 пучокСпособ приготовления:Шаг 1Нашинковать лук, порезатьморковь и картофель на мелкие кубики.Шаг 2Разогреть на сковородерастительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавитьморковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.Шаг 3Налить в кастрюлю овощнойбульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянноснимая пенку. Посолить и поперчить.Шаг 4Добавить порезанные кубикомбелые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.Шаг 5Отварить гречку. Укроп мелкопорезать.Шаг 6Вылить суп в тарелку, добавитьгречку, а сверху посыпать укропом.