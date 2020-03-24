Китайский концерн обнародовал первые подробности о собственном конкуренте таких уже известных в России моделей, как Chery Tiggo 8 или GAC GS8. Новинка по имени Haoyue претендует на статус самого крупного вседорожника Geely и обещает стать еще одним шажочком марки к премимуму.

Китайский концерн обнародовал первые подробности о собственном конкуренте таких уже известных в России моделей, как Chery Tiggo 8 или GAC GS8. Новинка по имени Haoyue претендует на статус самого крупного вседорожника Geely и обещает стать еще одним шажочком марки к премимуму.Чтобы уместить в салон три ряда кресел, инженеры Geely увеличили длину вседорожника до внушительных 4 835 мм при колесной базе более 2,8 м. В ширину Haoyue раздался на 1 900 мм, а высота новинки составляет 1 780 мм.Данные о том, насколько просторно в салоне кроссовера, Geely пока не распространяет, но известно, что семиместными будут лишь дорогие модификации Haoyue - в базовых версиях окажется лишь два ряда сидений. Зато даже в таких кроссоверах задний диван можно будет заменить тремя раздельными креслами.Моторную гамму новинки составят только из двух турбированных двигателей, тоже уже знакомых - полуторалитрового, развивающего 177 л.с. и мотора объемом 1,8 л с отдачей в 184 л.с. О коробках передач и типах привода тоже пока не сообщается.Но в Geely уже успели похвастать набором оборудования, которым обзаведутся дорогие исполнения Haoyue - и список определенно составлен с прицелом на автомобильную роскошь. В него включены, к примеру, матричная светодиодная оптика, продвинутая мультимедийная система с большим экраном, панорамное остекление, камеры кругового обзора и тому подобное.В продаже Geely Haoyue должен появиться летом нынешнего года, но сначала - только на домашнем рынке, хотя в будущем большой вседорожник может отправиться и в другие страны.