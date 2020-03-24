Свердловский областной суд сегодня вынес приговор по разбойному нападению в Тавде. Злоумышленника, который застрелил из охотничьего ружья хозяина пункта приема цветных металлов, приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Свердловский областной суд сегодня вынес приговор по разбойному нападению в Тавде. Злоумышленника, который застрелил из охотничьего ружья хозяина пункта приема цветных металлов, приговорили к 19 годам колонии строгого режима.Происшествие случилось в мае 2019 года. Ранее неоднократно судимый Виктор Берглезов застрелил хозяина пункта приема цветных металлов, а также похитил 20 тысяч рублей и скрылся в Тюмени. Однако, когда его объявили в розыск, он сам пришел с повинной в правоохранительные органы.Старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Майя Макарова заявила: "Обвиняемый не отрицал, что совершил убийство и хищение денег. Однако в ходе судебного заседания полностью стал отрицать свою вину и причастность. Пришлось по крупицам собирать и сравнивать все те доказательства, которые имелись в материалах уголовного дела".По решению суда, информируют "Вести Урал", Берглезову также придется выплатить около 2 миллионов рублей родственникам погибшего.