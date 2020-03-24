Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о переносе финалов еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса. Решающие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также женской Лиги чемпионов откладываются на неопределенный срок.

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о переносе финалов еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса. Решающие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также женской Лиги чемпионов откладываются на неопределенный срок.Как сообщает официальный сайт УЕФА, финал мужской Лиги чемпионов должен был состояться 30 мая в Стамбуле. Финал Лиги Европы планировалось провести 27 мая в Гданьске.В настоящий момент все ведущие футбольные чемпионаты прерваны из-за пандемии коронавируса.