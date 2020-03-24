Через портал Единых государственных услуг граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота.

Через портал Единых государственных услуг граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества!Для получения государственной услуги необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru.Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, Вы сможете получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и УМВД России по Владимирской области. С порядком предоставления государственных услуг можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.УМВД России по Владимирской области оказывает следующие государственные услуги:по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движенияпо линии Информационного центрапо линии Управления по вопросам миграциипо линии Управления по контролю за оборотом наркотиков