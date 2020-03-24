Уфимский мэр Ульфат Мустафин и министр финансов Лира Игтисамова объявили о самоизоляции. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, сейчас особенно важно следить за двухнедельной изоляцией в связи с угрозой распространения коронавируса.

Уфимский мэр Ульфат Мустафин и министр финансов Лира Игтисамова объявили о самоизоляции. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, сейчас особенно важно следить за двухнедельной изоляцией в связи с угрозой распространения коронавируса.По словам Радия Хабирова, людей, которые не выполняют распоряжение главного санитарного врача России, нужно наказывать. Как напоминает ГТРК "Башкортостан", 14-дневный карантин введен в обязательном порядке для всех вернувшихся из-за границы граждан. Как рассказал глава республики, его возмутило высказывание одной жительницы, отказавшейся выполнять правила карантина. Таких надо немедленно наказывать, заявил Хабиров.Самоизолировался после возвращения из Европы и глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров.Сейчас по всей республике сформированы рабочие группы, оказывающие помощь находящимся на домашнем карантине. К сожалению, за минувшие два дня выяснилось, что в Уфе не менее 300 человек (из примерно 500) нарушили правила карантина.