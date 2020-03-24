УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Иванова Александра Федоровича 1946 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Иванова Александра Федоровича 1946 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 12.03.2020 года.Приметы: внешность европейского типа, на вид 73 года, нормального телосложения, рост около 175-176 см, лицо овальное, брови дугообразные широкие, глаза светлые, волосы прямые, очень короткие.Одежда: куртка горчичного цвета, черные джинсы, черные ботинки, вязанная темная шапка.Особая примета: шрам на голове около 10 см.Без вести пропавший Иванов А.Ф., возможно, потерял память. При ходьбе может прихрамывать.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93