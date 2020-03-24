ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Сининкиной Галины Павловны...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Сининкиной Галины Павловны,1945 года рождения, местонахождение которой неизвестно с декабря 2003 года.Приметы: на вид 60 лет, рост 160 см., среднего телосложенияПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).