ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Янюшина Александра Васильевича 1934 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Янюшина Александра Васильевича 1934 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2005 года.Приметы: на вид 70 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, седые, макушечная лысина.Особые приметы: на левой руке татуировка в виде стрелы и букв СВ.Одежда: шапка мех-норка черного цвета, пуховик сине-голубой с вышивкой на спине в виде медведя и слова «beer», черные спортивные брюки, серо-бежевый джемпер в полоску, рубашка белая в темную полоску, ботинки черные высокие на шнурках.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73