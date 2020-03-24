На Охотном Ряду обсудили новые меры для недопущения распространения коронавируса. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников инициировали поправки в Уголовный кодекс и предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина.

На Охотном Ряду обсудили новые меры для недопущения распространения коронавируса. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников инициировали поправки в Уголовный кодекс и предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина.Парламентарии провели совещание во вторник, 24 марта. Поитогам было решено провести 25 марта дополнительное заседание Совета Госдумы.На повестке дня – ужесточение наказания за нарушение карантина.За нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшихнеосторожное массовое заболевание или отравление людей, предлагается штрафоватьна суммы от 500 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в периодот трех до пяти лет. Кроме того, поправки допускают запрет на занятиеопределенных должностей от года до трех лет либо ограничение свободы до трехлет.Если нарушение повлекло смерть человека или было сопряженосо злым умыслом, предлагается штраф до двух миллионов рублей, запрет заниматьопределенные должности от трех до пяти лет или лишение свободы на срок до пятилет. Если жертв две и более срок лишения свободы может быть увеличен до семилет. Предполагается, что парламентарии рассмотрят инициативу 31 марта.Ранее из-за распространения коронавируса Госдума измениларежим работы до конца текущей весенней сессии. По словам Вячеслава Володина,одну неделю депутаты будут работать на пленарных заседаниях, вторую – вкомитетах, третья вновь останется за пленарными заседаниями, последняя будет посвященаработе с избирателями в регионах. Кроме того, отменены слушания и большиемероприятия с участием экспертов.Напомним, что по всему миру коронавирусом COVID-19заразились более 350 тысяч человек. В нашей стране число заболевших приближается к500. С понедельника, 23 марта, Россия ограничила авиасообщение с другимистранами: оно сохранится только между столицами.