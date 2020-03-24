В Гонконге двух собак поместили на карантин после того, как их владелец попал в больницу с COVID-19. У одной из собак образцы показали положительный результат. При этом отмечается, что у обеих собак нет никаких клинических симптомов.

В Гонконге подтвержден случай заболевания коронавирусом у собаки, чей хозяин заболел ранее.Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных, двух собак поместили на карантин после того, как их владелец попал в больницу с COVID-19. У животных взяли мазки. У одной из собак образцы показали положительный результат. При этом отмечается, что у обеих собак нет никаких клинических симптомов.Это не первый случай, когда у собак был обнаружен коронавирус. В конце февраля у 17-летнего померанского шпица в Гонконге также были выявлены следы инфекции COVID-19 после того, как заболел его владелец. В середине марта он скончался.11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. Заболели уже 294 тысячи человек в 186 странах, около 13 тысяч из них скончались.