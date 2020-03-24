Мероприятие направлено на профилактику безопасности дорожного движения.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор», родительским патрулем и активистами Великодворской школы организовали акцию «Я и ты за безопасность на дорогах всей страны!».Сотрудники Госавтоинспекции и общественники призывали водителей быть внимательными к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, преимущественно вблизи школ и детских садов, где неожиданно могут появиться дети, которые, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и часто неправильно оценивают скорость движения транспортного средства.Также участники мероприятия обратились к взрослым и юным пешеходам, которым напомнили о необходимости правильного перехода проезжей части. Пояснив, что необходимо убедиться в безопасности движения перед выходом на проезжую часть и что нужно быть всегда внимательными и осмотрительными даже при отсутствии автотранспорта, так как он может выехать неожиданно с прилегающей территории.В завершение мероприятии полицейские и общественники вручили всем участникам дорожного движения памятки по соблюдению Правил дорожного движения.Организаторы акции надеются, что благодаря таким профилактическим мероприятиям пешеходы и водители будут предельно внимательны на дорогах.