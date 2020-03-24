По словам очевидцев, школьники вели себя крайне агрессивно и пытались разбить витрины магазинов

В Гусь-Хрустальном полиция разыскивает подростков, устроивших погром в местном торговом центре. Об этом сообщили «Вести – Владимир».По словам очевидцев, школьники вели себя крайне агрессивно и пытались разбить витрины магазинов.Кроме того, что они кричали, матерились, нападали на прохожих и пытались разбить витрины магазинов, подростки также повздорили с охранником, пытавшимся их выгнать. Пользователи соцсетей в первую очередь обращают внимание на то, что дети в период коронавирусного карантина предоставлены сами себе, а вместо того, чтобы оставаться дома, гуляют толпами по торговым центрам.