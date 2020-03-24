Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 601, на 50 человек меньше, чем сутки назад.

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 601, на 50 человек меньше, чем сутки назад.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, подчеркнув, что снижение смертности регистрируется второй день.22 марта сообщалось о гибели 651 человека, а 21-го был достигнут антирекорд — почти 800 умерших.По словам Борелли, сейчас общее число заболевших в Италии составляет 50 418, излечившихся — умерших – более 6 тысяч. Среди них 24 медицинских работника, некоторые из которых были на пенсии, по оказывали помощь коллегам.Всего же с начала эпидемии в Италии было инфицировано почти 64 тысяч человек.Первый же заболевший итальянец, 38-летний Маттиа из города Кодоньо на севере Ломбардии, был выписан из клиники, куда попал 19 февраля. Из-за того, что ему не сразу сделали тест на коронавирус, мужчина успел заразитьнескольких человек, включая родственников. В итоге отец Маттиа скончался, тогда как беременная жена мужчины, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана почти две недели назад.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса – пандемией. На сегодня в мире инфицированы почти 373 тысячи человек, излечились более 101 тысячи, умерли более 16 тысяч.