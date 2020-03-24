Мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, приобрел и использовал поддельное водительское удостоверение.

21 марта текущего года сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Фиат» под управлением 28-летнего жителя Башкортостана. При проверке документов водитель предъявил стражам порядка водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в подлинности. Документ был изъят и направлен на экспертизу.Проведенное исследование показало, что права поддельные, бланк водительского удостоверения изготовлен при помощи копировально-множительного струйного печатающего устройства.Мужчина пояснил полицейским, что заказал документ на интернет-сайте за денежное вознаграждение, поскольку был лишен права управления транспортным средством.По факту использования заведомо подложного документа отделом дознания МО МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 327 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают для виновного наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.