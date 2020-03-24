Мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, приобрел и использовал поддельное водительское удостоверение.
21 марта текущего года сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» был остановлен автомобиль «Фиат» под управлением 28-летнего жителя Башкортостана. При проверке документов водитель предъявил стражам порядка водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в подлинности. Документ был изъят и направлен на экспертизу.
Проведенное исследование показало, что права поддельные, бланк водительского удостоверения изготовлен при помощи копировально-множительного струйного печатающего устройства.
Мужчина пояснил полицейским, что заказал документ на интернет-сайте за денежное вознаграждение, поскольку был лишен права управления транспортным средством.
По факту использования заведомо подложного документа отделом дознания МО МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 327 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают для виновного наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.