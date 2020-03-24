Водителя с черепно-мозговой травмой доставили в больницу

В Лакинске на капитально отремонтированном участке М-7 23 марта произошла ужасная смертельная авария, в результате которой погибла 35-летняя пассажирка такси.По информации УМВД по Владимирской области, около 16.30 на 153 километре М-7 житель Лакинска за рулём «Лада Калина» врезался в стоящую в правом ряду фуру «Мерседес». Из-за столкновения пассажирка машины такси, 35-летняя жительница Лакинска скончалась до приезда «скорой» помощи, а самого водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой.В машине, помимо погибшей и водителя, также был сын женщины, но по словам свидетелей аварии, он не пострадал.