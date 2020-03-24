В Москве упростили диагностику коронавируса: теперь положительные пробы не будут отправлять из столицы на подтверждение в новосибирский Вектор. Диагноз коронавирус будет поставлен после первой положительной пробы.

В Москве упростили диагностику коронавируса: теперь положительные пробы не будут отправлять из столицы на подтверждение в новосибирский "Вектор". Диагноз "коронавирус" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.В настоящее в Москве заразились COVID-19 262 человека. За сутки диагноз "коронавирус" был поставлен 71 москвичу по первой положительной пробе. Все заболевшие получают необходимое лечение. Всего в России оказались заражены 438 человек.Между тем в "Векторе" начались испытания вакцины против нового коронавируса. Одновременно тестируют сразу шесть типов препарата. На прошлой неделе российским ученым удалось полностью расшифровать геном COVID-19.