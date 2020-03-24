Мосгорсуд вынес приговор водителю из Киргизии Бекжану Сарбишеву, который обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса России. В сентябре 2018 года подсудимый въехал на автомобиле в группу людей, что привело к гибели одного из них и травмированию остальных пострадавших.

Мосгорсуд вынес приговор водителю из Киргизии Бекжану Сарбишеву, который обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса России. В сентябре 2018 года подсудимый въехал на автомобиле в группу людей, что привело к гибели одного из них и травмированию остальных пострадавших.Сарбишеву назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приговор огласили без зрителей и журналистов. На заседании присутствовали исключительно участники процесса.Бекжана Сарбишева признали виновным в убийстве, покушении на убийство, а также умышленном уничтожении чужого имущества. Кроме того, на основании психолого-психиатрической экспертизы у подсудимого выявили психическое заболевание, не препятствующее руководить своими действиями на момент преступления. В конечном итоге уроженца Киргизии признали вменяемым.Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Сарбишев вместе с родителями и друзьями праздновали день рождения сестры в одном из ночных клубов в Марьине. Другая компания начала приставать к имениннице и ее подругам, в результате чего развязался конфликт. Во время ссоры группа людей избила Сарбишева. Тот, в свою очередь, вышел на улицу, сель в арендованный автомобиль и наехал на обидчиков. Отмечается, что во время случившегося Бекжан был трезв. Он самовольно сдался полиции.В результате инцидента один человек погиб, десятерых госпитализировали.