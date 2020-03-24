Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в условиях противодействия распространению коронавируса распорядился оказать помощь пожилым жителям региона. Как сообщил он в своем Telegram-канале, на время самоизоляции им будет предоставлена выплата в сумме 3 тысячи рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в условиях противодействия распространению коронавируса распорядился оказать помощь пожилым жителям региона.Как сообщил он в своем Telegram-канале, на время самоизоляции им будет предоставлена выплата в сумме 3 тысячи рублей. Причем, половина будет выплачена авансом уже с 26 марта, а вторая часть – 14 апреля, после завершения режима самоизоляцииКроме того, Воробьев рассказал жителям Подмосковья о новых мерах, которые будут приняты на этой неделе против распространения коронавируса, сообщает ТАСС.Губернатор сообщил, что дети, которые имеют право на бесплатное питание в школах и сейчас сидят дома, смогут получить продуктовые наборы, за выдачу которых будут отвечать директора школ.Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать помощь жителям столицы старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.Разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей им выплатят для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией. Кроме того, Сергей Собянин поручил социальным службам доставлять таким людям продукты и лекарства на дом.По последним данным в России зарегистрированы 438 случаев заражения новым коронавирусом, 17 выздоровело, скончавшихся нет.Для информирования о ситуации с коронавируса COVID-19 в Россиси правительством запуще информационный стило ресурс стопкоронавирус.рф.