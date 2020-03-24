Власти Московской области приняли решение закрыть все спортивные объекты из-за пандемии коронавируса. Речь идет не только о занятиях для детей, но и для взрослых спортсменов. Все объекты спорта будут закрыты и недоступны до особого распоряжения.

Власти Московской области приняли решение закрыть все спортивные объекты из-за пандемии коронавируса. Речь идет не только о занятиях для детей, но и для взрослых спортсменов.Как сообщил РИА Новости министр спорта Подмосковья Роман Терюшко, все объекты спорта будут закрыты и недоступны до особого распоряжения. Он подчеркнул, что открытие спортобъектов будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. "Главное – это сохранение здоровья", — сказал он.Учащиеся отправлены на дистанционное обучение и самоподготовку. На период закрытия будут организованы специальные занятия с олимпийскими чемпионами. Также спортом можно будет заниматься с помощью специальных онлайн-занятий с олимпийскими чемпионами на портале "Живу спортом".Всего в России оказались заражены 438 человек, 35 из них — в Московской области. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что школьники могут продолжить учебу летом из-за нынешних вынужденных каникул. "Оставлять такие пробелы серьезные мы не можем", — пояснил он.