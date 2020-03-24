На Дону произошла авария с двумя автобусами. В результате ДТП пострадали 13 пассажиров, всех их отправили в больницу. Об этом ГТРК Дон-ТР сообщили в УГИБДД.

На Дону произошла авария с двумя автобусами. В результате ДТП пострадали 13 пассажиров, всех их отправили в больницу. Об этом ГТРК "Дон-ТР" сообщили в УГИБДД.Инцидент произошел около 17.30 вечера. По предварительной информации, водитель одного из транспортных средств не соблюдал безопасную дистанцию во время движения. По факту произошедшего правоохранители начали доследственную проверку.