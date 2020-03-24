На своем официальном сайте Центральный банк России опубликовал рекомендацию кредитным учреждениям страны по профилактике коронавируса. В частности, им посоветовали ограничить выдачу клиентам денег через банкоматы, предусматривающие возможность внесения наличных.

На своем официальном сайте Центральный банк России опубликовал рекомендацию кредитным учреждениям страны по профилактике коронавируса. В частности, им посоветовали ограничить выдачу клиентам денег через банкоматы, предусматривающие возможность внесения наличных.Рекомендации регулятора касаются исключительно мер предосторожности, которые должны помочь соблюсти все необходимые профилактические меры в условиях распространения коронавируса. Об ограничении хождения наличных денег в стране речи не идет.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, теоретически, наличные могут служить каналом передачи болезни. В связи с этим Центробанк рекомендовал российским банкам выдерживать наличные перед их выдачей клиентам или загрузкой в банкоматы или терминалы в течение срока, необходимого для гарантированной гибели вируса. Согласно данным специалистов, продолжительность жизни коронавируса COVID-19 на бумаге составляет от трех до четырех дней.Сам ЦБ перед тем, как выдать деньги банкам, выдерживает их по меньшей мере 14 дней с момента поступления. Опасность же могут представлять те наличные, которые кредитные организации получают от своих клиентов.С этим связано и предложение ограничить выдачу наличных в тех банкоматах, которые предусматривают рециркуляцию средств. То есть деньги, которые люди вносят в терминалы предложили отделить от средств, которые они с них снимают. Также в Центральном Банке посоветовали регулярно проводить регулярную дезинфекцию банкоматов.Отметим, ранее Росботребнадзор сообщал, что наиболее безопасны с точки зрения защищенности от , бесконтактные платежи. Однако даже в этом случае необходимо помнить об элементарных мерах предосторожности – не трогать лицо грязными руками и не забывать протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.23 Мар 2020 в 9:13 PDT