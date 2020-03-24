Ученые по всему миру продолжают трудиться над изобретением вакцины от смертоносного коронавируса. Между тем отечественные исследователи нашли средство защититься от COVID-19 еще задолго до его появления. С сенсационным заявлением выступил биолог Николай Филатов.
Ученые по всему миру продолжают трудиться над изобретением вакцины от смертоносного коронавируса. Между тем отечественные исследователи нашли средство защититься от COVID-19 еще задолго до его появления. С сенсационным заявлением выступил биолог Николай Филатов.
Разговоры об отсутствии защиты от коронавируса ученый назвал
ложью. По его словам, еще в 2000 году российские исследователи опубликовали
научные работы о влиянии некоторых препаратов на иммунную систему.
В частности, специалисты исследовали влияние специальных
клеток – макрофагов – на заболеваемость. В обычной ситуации они
"спят", но при столкновении с новым возбудителем проявляет
гиперактивность, что приводит к заболеванию.
Получается, что организм сам провоцирует заболевание. Это
касается и пневмонии. Опубликованные российскими исследователями в начале
"нулевых" исследования были направлены на изучение свойств
препаратов, подавляющих активность макрофагов, приводит слова Филатова
"".
Эксперт призвал народ успокоиться и дождаться конца мая: к
этому моменту пандемия COVID-19 должна пойти на спад. С наступлением тепла
любой вирус теряет активность, пояснил Филатов. Но ученый призвал не
расслабляться: с началом осени эпидемия может вернуться.
На 24 марта выявлено 379 тысяч случаев заражения
коронавирусом. В Италии количество зараженных превысило 60 тысяч. Непростая
ситуация складывается и в США: за сутки количество заболевших COVID-19 выросла
более чем на 10 тысяч.
Публикация от (@dniru) 23 Мар 2020 в 9:13 PDT
Пока в Европе и Северной Америке коронавирус стремительно
набирает обороты, Китай близок к тому, чтобы объявить о победе над пандемией. С
25 марта власти снимают карантин с провинции Хубэй, а с 8 апреля снимаются все
ограничения на въезд и выезд из Уханя и передвижения по городу, возобновляется
работу метро. Тотальный карантин в одном из самых населенных регионов КНР ввели
два месяца назад.