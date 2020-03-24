Ученые по всему миру продолжают трудиться над изобретением вакцины от смертоносного коронавируса. Между тем отечественные исследователи нашли средство защититься от COVID-19 еще задолго до его появления. С сенсационным заявлением выступил биолог Николай Филатов.

Ученые по всему миру продолжают трудиться над изобретением вакцины от смертоносного коронавируса. Между тем отечественные исследователи нашли средство защититься от COVID-19 еще задолго до его появления. С сенсационным заявлением выступил биолог Николай Филатов.Разговоры об отсутствии защиты от коронавируса ученый назвалложью. По его словам, еще в 2000 году российские исследователи опубликовалинаучные работы о влиянии некоторых препаратов на иммунную систему.В частности, специалисты исследовали влияние специальныхклеток – макрофагов – на заболеваемость. В обычной ситуации они"спят", но при столкновении с новым возбудителем проявляетгиперактивность, что приводит к заболеванию.Получается, что организм сам провоцирует заболевание. Этокасается и пневмонии. Опубликованные российскими исследователями в начале"нулевых" исследования были направлены на изучение свойствпрепаратов, подавляющих активность макрофагов, приводит слова Филатова"".Эксперт призвал народ успокоиться и дождаться конца мая: кэтому моменту пандемия COVID-19 должна пойти на спад. С наступлением теплалюбой вирус теряет активность, пояснил Филатов. Но ученый призвал нерасслабляться: с началом осени эпидемия может вернуться.На 24 марта выявлено 379 тысяч случаев заражениякоронавирусом. В Италии количество зараженных превысило 60 тысяч. Непростаяситуация складывается и в США: за сутки количество заболевших COVID-19 вырослаболее чем на 10 тысяч.Публикация от (@dniru) 23 Мар 2020 в 9:13 PDTПока в Европе и Северной Америке коронавирус стремительнонабирает обороты, Китай близок к тому, чтобы объявить о победе над пандемией. С25 марта власти снимают карантин с провинции Хубэй, а с 8 апреля снимаются всеограничения на въезд и выезд из Уханя и передвижения по городу, возобновляетсяработу метро. Тотальный карантин в одном из самых населенных регионов КНР ввелидва месяца назад.