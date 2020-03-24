Из-за коронавируса в России прибегли к усиленным мерам. Прежде всего, предстоит как можно скорее вывезти наших соотечественников из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Из-за коронавируса в России прибегли к усиленным мерам. Прежде всего, предстоит как можно скорее вывезти наших соотечественников изстран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.К 26 марта Россия составит окончательные списки тех, кто планирует вернуться домой. По приезду их посадят на 14-дневный карантин. Для вывоза граждан могут привлечь Минобороны, МЧС и Управделами президента.Минтранс одним поездом отправит украинских граждан на Украину и вернет российских из Незалежной. Из Египта россиян вывезет "Белавиа" в счет ее задолженности перед Россией, передает телеграм-канал РИА Новости.Кроме того, из-за вводятся новые меры по кино и кальянам. В ресторанах, кафе и барах курить их будет запрещено. С 26 марта, а возможно и ранее, закроют ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.24 Мар 2020 в 8:34 PDTСанатории и лечебно-реабилитационные центры могут перепрофилировать под изоляцию и лечение больных коронавирусом. Минтруд определит, какие из них не будут в этом году принимать обычных граждан.Также стало известно, что специальными масками в условиях пандемии будут обеспечивать медиков и тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. А для дезинфекции будут использовать все, что содержит спирт, включая косметику.