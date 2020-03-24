Сроки окончания карантина остаются неопределенными, во многих странах ситуация остается тяжелой и может сохраниться вплоть до осени.

Сроки окончания карантина в привычных для отдыха зарубежных городах остаются неопределенными, во многих странах ситуация остается тяжелой и может сохраниться вплоть до осени.В этих условиях граждане России предпочли загородный отдых – свободный от скоплений людей. Спрос на арнеду дач около крупных городов вырос в 1,5-2 раза: максимальный рост в Подмосковье и Ленобласти — на 70-100%."Спрос на летнюю аренду связан с закрытием границ и отменой полетов в Европу из-за коронавируса, а также с девальвацией рубля, — пояснил "33Live.RuRu" руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. — Однако нужно понимать, что и в России ситуация с распространением вируса усугубляется, поэтому непонятно, не придется ли менять планы на поездки внутри страны. Возможно, как раз поэтому наибольший рост спроса почувствовали Московская и Ленинградская область: жители двух столиц больше уверены в том, что уж на дачу они смогут поехать. Курортная недвижимость более уязвима в этом плане, поэтому люди будут решать вопрос с арендой жилья на черноморском побережье уже непосредственно перед отпуском, когда будет понятно, что поездка не отменится".По оценкам сервиса "Авито", предоставленным для "33Live.RuRu", в целом по России пока не наблюдается кардинальных изменений, но по некоторым регионам спрос на долгосрочную аренду домов сильно вырос. Эксперты "Авито" отмечают: "Спрос за 16-22 марта (по сравнению с показателем за 9-15 марта) вырос в Московской области на 41% и почти в 2 раза в сравнении с показателями прошлого года. В Ленинградской области спрос на аренду загородных домов вырос за неделю на 62% и в 2,3 раза за год. В обоих регионах спросом пользуются все виды загородного жилья: дачи, дома, коттеджи, таунхаусы. В Москве также за неделю на 4% увеличился спрос на покупку дач – вероятно, на фоне дорожающего доллара люди рассматривают для себя разные варианты вложения средств".