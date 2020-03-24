Компания Starsky Robotics была основана в 2015 году и до определенного момента демонстрировала впечатляющие успехи в исследовании сферы беспилотных грузоперевозок. Однако руководитель стартапа объявил о его закрытии, и даже объяснил, почему принято такое решение.

Компания Starsky Robotics была основана в 2015 году и до определенного момента демонстрировала впечатляющие успехи в исследовании сферы беспилотных грузоперевозок. Однако руководитель стартапа объявил о его закрытии, и даже объяснил, почему принято такое решение.В 2018 года стартап сумел привлечь $16,5 млн инвестиций, пишет Vc.ru, в том числе и от фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. Но инвестиции не помогли. Один из создателей Starsky Robotics Стефан Зельтц-Аксмахер в своем блоге на ресурсе Medium поделился своими мыслями о будущем этого сегмента индустрии. Но сначала он напомнил, что именно его компания в 2018-м организовала первый в мире заезд беспилотного грузовика в условиях изолированной дороги, а в следующем - тоже первой - совершила заезд беспилотника по общественному шоссе.Между тем, по словам Стефана, этому технологическому направлению грозит серьезный кризис - в первую очередь, из-за обманутых ожиданий инвесторов. Разработчики беспилотных систем горазды на обещания создания "искусственных интеллектов", способных самостоятельно принимать решения в условиях сложных дорожных ситуаций, однако на данный момент все, что имеется у амбициозных создателей беспилотников - наборы сложных шаблонов действий.Некоторые специфические сложности в разработке, с которыми столкнулись создатели систем автономного управления, приводят к резкому росту расходов на исследования, при этом реальные успехи инженеров не оправдывают ожиданий инвесторов. Учитывая эти обстоятельства, до выхода полноценных беспилотников на дороги пройдет еще лет 10, а ни один стартап, по словам Стефана, не сможет просуществовать столько времени без какого-то коммерческого обоснования.Конец же Starsky Robotics связан, по мнению руководителя, с тем, что компания тратила слишком много ресурсов на разработку важных, но неочевидных для инвесторов вещей - например, обеспечения безопасности поведения беспилотных грузовиков на дороге. Конкуренты же обучали свои машины менее сложным, но более эффектным внешне умениям - скажем, способности перестраиваться.